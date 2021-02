Épidémie : les Français au Portugal inquiéts

Le quotidien est encore plus morose pour les Français qui travaillent dans la capitale. Beaucoup voulaient surfer sur cette destination tendance et on investit dans un commerce. Mais les entrepreneurs français sont confrontés à une chute de la fréquentation des touristes étrangers. C'est le cas d'Éric et Patricia, un couple de restaurateurs alsaciens qui ont misé sur leurs plats français. À peine être arrivée, ils ont dû licencier leurs employés.