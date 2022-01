VIDÉO - Épiphanie : dix chars, plus de 1000 figurants... Les Rois mages ont défilé à Madrid

De l'autre côté des Pyrénées, les Rois mages "sont bien plus populaires auprès des enfants que le père Noël, car ce sont eux, cette nuit, qui apportent la plus grosse partie des cadeaux", explique un homme.

Comme un ange tombé du ciel espagnol, un géant de lumière vient saluer les Madrilènes et ouvrir la voie au cortège le plus attendu de l'année en Espagne. "Je suis là pour les Rois mages, parce qu'ils vont m'apporter plein de cadeaux", indique une fillette à TF1, dans le reportage en tête de cet article, lors du défilé de mercredi 5 janvier.

Mais les trois rois ferment la marche. Alors, il a fallu patienter un peu pour les voir, sous la pluie qui s'est invitée à la soirée. Pas de quoi, néanmoins, éteindre la flamme dans les yeux des petits et des plus grands.

"C'est la fête la plus importante du début de l'année et elle réveille en nous une âme d'enfant. Même en grandissant, on continue à venir voir le défilé", précise ainsi une adolescente.

Le défilé a réuni dix chars, plus de 1000 figurants et des centaines de policiers. Il fallait bien cela pour réchauffer les cœurs. Car l'année dernière, au plus fort de la pandémie, le défilé des Rois mages avait été annulé.