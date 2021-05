Éruption du volcan Nyiragongo : la ville de Goma menacée

Le Nyiragongo est le volcan le plus actif d'Afrique. Son réveil a provoqué la panique et l'exode. Toute la nuit, des milliers de Congolais ont fui en direction de l'ouest, et à l'est, ils se sont réfugiés au Rwanda. Aujourd'hui, beaucoup sont déjà revenus pour constater qu'ils ont tout perdu. "C'était dur. On a marché quinze kilomètres cette lui, et là, pareil pour revenir. Nos maisons ont brûlé ou bien sont totalement détruites, et ce qui pouvait rester a été pillé", confie une jeune femme.