VIDÉO - L'Etna entre en éruption : les images impressionnantes de la colonne de cendres visible depuis l'espace

L'Etna, qui culmine à 3300 mètres d’altitude, est le plus important volcan en activité en Europe, avec des éruptions fréquentes, connues depuis au moins 2700 ans. Sa dernière phase éruptive remonte au printemps 2017 et la dernière grosse éruption à l'hiver 2008/2009. Fin mars, une étude publiée dans la revue Bulletin of Volcanology a révélé que l'Etna glissait très lentement vers la Méditerranée, à un rythme constant de 14 millimètres par an.