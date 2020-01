Escalade de la tension entre les États-Unis et l'Iran : des questions restent en suspens

Après l’élimination par les États-Unis du général Ghassem Soleimani, une onde de choc traverse le Moyen-Orient, et bien aud-delà car le monde entier redoute une guerre entre les Américains et l'Iran. Beaucoup de questions restent d'ailleurs en suspens ce vendredi soir. Pourquoi l'attaque a eu lieu maintenant ? Comment l'Iran va-t-il riposter ? Quelles sont les conséquences pour nous ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.