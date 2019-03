VIDEO - Espagne : des personnes âgées séquestrées et droguées dans une "maison de l'horreur"

Alors que les récents exemples américains de "maisons de l'horreur" abritant des enfants affamés, enchaînés ou enfermés dans des cages pour chiens sont encore dans les esprits, la Guardia Civil de Cadix vient de mettre au jour une version espagnole tout aussi sinistre. Deux personnes âgées, allemande et néerlandaise, ont été découvertes dans des "conditions d’hygiène et de santé déplorables", enfermées dans des chambres séparées d'une résidence de la station balnéaire de Chiclana de la Frontera, en Andalousie, droguées et nourries via une sonde nasogastrique. L'enquête qui a permis de les retrouver avait été lancée après le signalement, par la police allemande, de la disparition d'une femme fortunée de 101 ans, Maria Babes.





Les forces de l'ordre espagnoles ont retrouvé sa trace dans une maison de retraite, où elle était arrivée en mauvaise santé.

La centenaire a raconté à la Guardia Civil avoir été approchée par un couple germano-cubain alors qu'elle vivait à Tenerife, aux îles Canaries. Les ayant suivi à Cadix pour qu'ils s'occupent d'elle, elle s'est retrouvée enfermée et menottée dans une maison pendant plusieurs mois. "En octobre, elle avait plus de 162.000 euros à la banque. Et moins de 300 mi-décembre, après l'apparition de ce couple dans sa vie. Sa maison à Tenerife a par ailleurs été vendue (par le couple) sans qu'elle reçoive le moindre euro", a indiqué la police espagnole dans son communiqué.