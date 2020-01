VIDÉO - Espagne : une explosion dans une usine pétrochimique fait au moins un mort

ACCIDENT - Une violente explosion a eu lieu vers 19h ce mardi 14 janvier dans une usine de pétrochimie de Tarragone, en Catalogne. Les habitants des communes alentours ont été invités à se confiner. L'accident a fait au moins un mort, un disparu et huit blessés.

Les images sont impressionnantes : une importante explosion s'est produite ce mardi vers 19h dans une usine de pétrochimie de Tarragone, en Catalogne. L'incendie qui a suivi l'explosion était toujours en cours aux alentours de 22h, alors que des vidéos de la scène, visible sur plusieurs kilomètres, continuent de circuler. L'accident a fait au moins un mort, un disparu et huit blessés dont deux graves, selon Miquel Buch, équivalent du ministre de l'Intérieur de la Catalogne. La victime décédée n'a pas été retrouvée au sein de l'usine mais a trouvé la mort dans son appartement, à Tarragone, qui s'est effondré à cause de l'onde de choc. La personne portée disparue en revanche, se situait au sein du complexe pétrochimique. Les blessés graves ont été transportés dans les centres hospitaliers les plus proches.

L'origine de l'explosion est toujours inconnue

L'explosion a eu lieu vers 19h dans l'usine "IQOXE", spécialisée dans la production d'oxyde d'éthylène, de glycols et de dérivés d'oxyde d'éthylène. L'usine se situe sur le bord d'une route menant à la ville de Tarragone, entre les quartiers de La Canonja et Bonavista. La détonation a été telle qu'une secousse s'est faite ressentir dans plusieurs quartiers de Tarragone et même au delà.

Selon des témoignages recueillis par les médias locaux, l'explosion est partie de l'ancienne IQA, Associated Chemical Industries, de l'usine. La protection civile et les services d'urgence ont indiqué que le nuage ayant envahi le ciel de Tarragone n'était pas chimique, mais ont tout de même demandé aux riverains de rester confinés chez eux, notamment s'ils habitent à Tarragone, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí et El Morell.

De grands moyens déployés

Plusieurs dizaines de pompiers, policiers et agents techniques travaillent pour éteindre les flammes, évacuer et sécuriser le bâtiment et chercher d'éventuelles victimes. Au moins 8 bombardiers d'eau de la Generalitat de Catalunya ont également été dépêchés sur les lieux.

"29 pompiers sont en ce moment dans l'incendie de l'usine. Nous continuons de travailler à l'extinction du réservoir touché et à protéger ses voisins. Nous continuons d'inspecter le site pour toute personne piégée", publiait notamment le compte des pompiers à 21h15.

La rédaction de LCI