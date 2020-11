Nouvelle porte d'entrée de l'Europe, les îles Canaries submergées par l'afflux de migrants

Modou, arrivé il y a un mois sur l’île, a aujourd’hui du mal à regarder l’océan, tant les souvenirs de la traversée, effectuée durant une semaine dans un bateau surchargé et sans nourriture au bout de cinq jours, sont douloureux : "Je pense à tous mes amis qui sont morts, à mon voyage, et je pleure. Tout le monde a eu peur sur le bateau, il y avait beaucoup de vent."

Après cet enfer, le jeune pêcheur gambien n’a qu’un but : réussir. "Je dois réussir. C’est pour ça que j’ai risqué ma vie. J’ai juste besoin d’un travail, et un jour je retournerai en Afrique et je pourrai aider toutes mes sœurs, mes frères, mon père et ma maman", explique-t-il au micro de TF1. Néanmoins, trouver du travail n’est pas chose aisée pour ces migrants. En effet, alors que le taux de chômage à Grande Canarie atteint 20% en temps normal, et la crise du Covid-19 a aggravé les choses.