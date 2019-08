Espagne : un avion de l'armée s'écrase en mer Méditerranée, le pilote introuvable

Lundi matin, à 9h38, un avion de l'armée espagnole a chuté en mer, tout près des côtes du sud-est du pays, "près de la localité de La Manga" dans la région de Murcie, dans le sud-est de l'Espagne, a annoncé le ministère de la Défense espagnol dans un communiqué. Toujours selon le ministère, l'avion, un C-101 de l'Armée de l'air, effectuait "un vol d'instruction".





"Le pilote a pu s’éjecter avant que l'avion ne s'écrase dans la mer et nous procédons actuellement à son sauvetage", a ajouté le ministère. L'appareil a chuté à proximité d'une base de l'Armée de l'air située à San Javier. Sur des images amateur diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias ibériques, on distingue l'avion perdre le contrôle et tomber à pic dans la mer, à quelques encablures de la plage.