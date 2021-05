Est-on à la veille d’une marée noire historique au Sri Lanka ?

Depuis neuf jours, le MV X-Press Pearl, un porte-conteneurs panaméen long de 200 mètres, brûle au large de Colombo, la capitale économique du Sri Lanka. En provenance de l'Inde et en direction de Singapour, ce cargo transporte des produits toxiques et hautement polluants notamment, 25 tonnes d’acide citrique, près de 300 tonnes de fioul et 50 tonnes de gazole marin.

Si les 25 membres de l'équipage ont pu être évacués sains et saufs, le feu semble, lui, inarrêtable. Des hélicoptères de l'Armée de l'air sri-lankaise ont largué au-dessus du navire quelque 425 kilos de produits chimiques ignifuges ce mercredi et trois bateaux indiens sont venus en renfort pour tenter d'éteindre l'incendie. En vain. Les produits toxiques et fortement inflammables mêlés aux vents violents de la mousson ravivent sans arrêt le brasier. En proie aux flammes, le navire menace de se briser et de provoquer une catastrophe environnementale en déversant des centaines de tonnes de fioul dans l'Océan indien.