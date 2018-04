Et si vous forciez, comme cette entreprise suédoise, vos salariés à faire du sport ?

VIE DE BUREAU - Difficile parfois pour les salariés de trouver du temps pour s'adonner un sport. Temps pris sur la pause-déjeuner, jogging réalisé avant de partir au boulot... En Suède, la pratique est plus simple et pour cause : de plus en plus d'employeurs ont rendu le sport obligatoire au sein de leur entreprise. A l'instar de la société Björn Borg, que nous avons suivi le temps d'une séance. L'objectif affiché est clair: productivité, rentabilité et convivialité.