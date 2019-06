VIDÉO – Etats-Unis : à 10 ans, elle escalade une falaise mythique du parc Yosemite

Située au sein du parc national de Yosemite, en Californie, cette paroi mythique monte jusqu’à 900 mètres. Excessivement raide, elle est un vrai challenge pour les aficionados de grimpette. Alors, lorsque la jeune Selah arrive enfin au sommet, elle fond en larmes. Et lance : "Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça !" Après s’être remise de ses émotions, elle est revenue sur l’exploit auprès de la chaîne américaine ABC News, en partageant sa devise : "Comment on mange un éléphant ? En petites bouchées !" De quoi signifier qu’il fallait s’armer de patience et monter pas à pas, un jour à la fois.