États-Unis : à la rencontre de ces Français gagnants de Las Vegas

Las Vegas a rallumé toutes ses lumières ou presque depuis la fin des confinements aux États-Unis. L'activité y est revenue au même niveau d'avant la pandémie. Et au moment où la perspective de nouvelles restrictions liées à la pandémie semble à nouveau d'actualité, comment la vie peut reprendre après. En quelques mois, la veille du péché a retrouvé ses couleurs et son énergie. Le confinement a même permis à certains de se réinventer.

À Vegas, les jeux ne sont jamais faits, la roue tourne à nouveau. Et les chiffres sont euphoriques avec un milliard de dollars de recette mensuelle pour les jeux depuis cet été alors qu'on a enregistré seulement 10% de touristes en moins par rapport à l'avant Covid. Privés de voyage à l'étranger, les Américains s'évadent dans la région plus que jamais. Les Pool party, ces fêtes débridées dans les piscines attirent à nouveau les foules. Beaucoup se sont même réinventés. La ville du péché est devenue celle du rebond.

Parmi les gagnants de cette forte reprise des activités à Vegas, nous avons suivi les traces du couple français Coralie et Vincent. Elle travaillait dans le marketing chez Moulinex et son mari Vincent était ancien chauffeur de VTC à Paris. Ils s'installent à Las Vegas il y a huit ans. Ils ont lancé "Pretty day", leur entreprise de wedding planners. La réouverture des frontières aux Français rebooste leur business. Las Vegas est la capitale mondiale du mariage express, un toutes les trois minutes. C'est la deuxième économie derrière le jeu et qui génère 2,5 milliards d'euros par an. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.