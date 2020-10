VIDÉO - À Washington, une œuvre participative pour témoigner de l’hécatombe du Covid-19

Au départ, l'artiste, qui a travaillé pendant plus de vingt ans dans des maisons de retraite, avait pensé à utiliser des drapeaux américains. Mais la proximité avec l’élection présidentielle - et les tensions qui l'accompagnent - l’en a vite dissuadée.

Sur une autre zone de l'installation, baptisée EN AMÉRIQUE Comment cela a-t-il pu arriver ?, d’autres drapeaux intriguent eux aussi et invitent à la réflexion. Vingt-cinq fanions représentant cette fois le nombre de victimes de la pandémie en Nouvelle-Zélande. Et, à côté, un autre champ, qui, lui, en compte 1675 autres. De fait, si la mortalité américaine due au coronavirus avait été semblable au bilan néozélandais, ce sont bien 1675 personnes et non 240.000 qui seraient décédées…