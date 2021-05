États-Unis : bas les masques !

C'était la nouvelle que tout le monde attendait, et Joe Biden avait un grand sourire pour venir l'annoncer. Donc pour la première fois, c'est sans masque que le président américain et la vice-présidente Kamala Harris sont repartis vers le bureau ovale. Ils ont été suivis par de très nombreux Américains. Si les personnes vaccinées ne sont plus obligées de porter un masque, c'est aussi parce que proportionnellement, ils sont trois fois plus nombreux que les Français, et pour en arriver là, tout le monde a déployé des trésors d'imagination.