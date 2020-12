Qui Joe Biden a-t-il choisi pour faire partie de sa future administration ?

ÉTATS-UNIS - Le président élu a dévoilé les noms des hauts responsables qui l'accompagneront au cours de son mandat. Des nominations symboliquement chargées pour certaines.

Pas de temps à perdre pour Biden. Le président élu, qui doit être officiellement proclamé vainqueur de l'élection américaine par le collège électoral le 14 décembre prochain, a dévoilé en début de semaine les premiers membres qui composeront son administration. Un futur gouvernement qui se met en place alors que Donald Trump a donné son feu vert au déclenchement du processus de transition entre son administration et celle de son adversaire démocrate, tout en se gardant bien de reconnaître sa défaite. Cette concession suffit à l'équipe Biden, qui a commencé à donner sur son site Internet les noms des premiers hauts responsables nommés par l'ancien vice-président de Barack Obama, avant leur présentation lors d'une conférence de presse. Une première salve de nominations de personnalités chevronnées, qui marque une rupture avec l'actuelle administration.

Antony Blinken secrétaire d'État ou la fin de l'isolationnisme

Poste clé au sein de l'administration, le secrétariat d'État est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis. Un poste actuellement occupé par Mike Pompeo et qui reviendra à Antony Blinken en janvier prochain. Ce diplomate était l'ancien numéro deux du département d'État lorsque Hillary Clinton occupait le poste sous la présidence de Barack Obama. Francophone et francophile, Antony Blinken est un fervent défenseur du multilatéralisme qui devra, si sa nomination est confirmée par le Sénat, notamment s'occuper du dossier du nucléaire iranien. Un sujet hautement délicat depuis le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne en 2018.

Pete Buttigeg aux Transports

Neuvième membre annoncé de l'administration, Pete Buttigieg, 38 ans, se voit récompenser de sa loyauté envers Joe Biden. Après un début de primaires convaincantes au début de l'année, il avait décidé de se rallier à un Joe Biden en grandes difficultés, juste avant le Super Tuesday. À l'instar d'une grande partie des autres candidats centristes. "Mayor Pete", ainsi qu'il était désigné pendant la primaire, devient ainsi le premier membre d'une administration ouvertement homosexuel. En charge des transports, il aura à conduire un ministère central dans les ambitions de transformation climatique que souhaite engager le futur président. Figure montante du parti, c'est aussi son parcours de maire d'une ville moyenne dans le Midwest qui l'a positionné en favori pour ce poste. Pendant les primaires, il s'était souvent montré très critique à l'égard de l'administration Trump, la jugeant "incapable d'engager ses promesses en matière d'infrastructures".

John Kerry de retour au climat

Mais il ne sera pas le seul ancien membre de l'administration Obama à faire son grand retour. John Kerry, l'ex-secrétaire d'État de 2013 à 2017 sera lui aussi de la partie pour un poste bien particulier puisqu'il sera envoyé spécial du président sur le climat. Une nomination loin d'être anecdotique puisque Joe Biden a d'ores et déjà annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat dès le premier jour de sa présidence. Accord conclu en 2015 et signé par John Kerry lui-même.

Linda Thomas-Greenfield à l'ONU

Au poste d'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Joe Biden a nommé Linda Thomas-Greenfield pour succéder à Nikki Haley. Cette diplomate afro-américaine a notamment été ambassadrice au Liberia et directrice générale du bureau des affaires étrangères au cours des deux mandats de Barack Obama. Elle est congédiée par l'administration Trump peu après l'arrivée du président républicain au pouvoir.

Xavier Becerra à la Santé

Ce juriste de 62 ans, fort de plus de deux décennies à la Chambre de représentants, sort d'un mandat de procureur général de l'État de Californie qu'il a passé, pour les dernières années, à contester les décisions de l'administration Trump. Qualifiée de "surprise" par la presse américaine, celui qu'on destinait plutôt au département de la Justice reste un homme aguerri sur les sujets sanitaires. Fervent défenseur de l'Obamacare, il avait manœuvré sans relâche pour contrer les assauts des républicains à l'endroit de cette réforme globale de l'assurance-santé. Réagissant à sa nomination au secrétariat à la Santé, il a annoncé qu'il "s'assurerait que chaque Américain aura accès à une offre de soin de qualité et bon marché, pendant ce temps de pandémie et au-delà".

Lloyd Austin à la Défense

Ancien des guerres en Irak et en Afghanistan, Lloyd Austin, 67 ans, est le choix de Joe Biden pour diriger le Pentagone, le puissant et stratégique ministère américaine de la Défense. Ce général afro-américain, qui a fait la rencontre de Joe Biden sous la présidence Obama, avait notamment supervisé le retrait de 50.000 soldats américains d'Irak en 2011. Retraité, il avait converti ses 40 ans d'expérience dans le privé, siégeant au conseil d'administration de Raytheon Technologies, la 3e plus grosse entreprise d'armement au monde. Une ligne de CV qui ne lui offrira pas la sympathie des élus progressistes. Ce n'est pas le seul obstacle auquel devrait faire face Lloyd Austin, dont la retraite remonte à moins de sept ans, contrairement au réglement prévu par le Congrès.

Alejandro Mayorkas à la Sécurité intérieure

À la tête du ministère de la Sécurité intérieure, Joe Biden a choisi de nommer Alejandro Mayorkas. Né à la Havane, ce fils de réfugiés cubains est en terrain connu dans ce service où il fut ministre adjoint de 2013 à 2016. "Quand j'étais très jeune, les États-Unis ont offert un refuge à ma famille", a écrit cet ancien procureur fédéral sur Twitter en réaction à sa nomination. "Maintenant j'ai été nommé (...) pour superviser la protection de tous les Américains et de ceux qui fuient la persécution et sont à la recherche d'une meilleure vie pour eux et les personnes qui leur sont chères".

Avril Haines au renseignement national

C'est une ancienne directrice adjointe de la CIA que Joe Biden a choisi pour diriger le renseignement national. Avril Haines, ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale de 2015 à 2017, devra coordonner les différentes agences fédérales actives dans ce domaine, jusqu'ici uniquement occupé par des hommes. Joe Biden s'entourera de Jake Sullivan à la sécurité nationale. Cet ancien conseiller d'Hillary Clinton lors de la primaire démocrate de 2008 avait rejoint l'équipe de la secrétaire d'État notamment en tant que chef de cabinet adjoint. Il avait par la suite rejoint l'équipe de Joe Biden, alors vice-président, puis de nouveau Hillary Clinton, candidate malheureuse en 2016.

Janet Yellen, une ancienne de la Fed à la Trésorerie

Le président américain élu Joe Biden a confirmé lundi 30 novembre la nomination à la tête du Trésor de Janet Yellen, ex-présidente de la Banque centrale, et annoncé les membres-clés de sa future équipe économique, dont la priorité sera d'apporter "un soutien économique immédiat" au pays affecté par la pandémie de Covid-19. "Alors que nous commencerons à travailler pour mettre le virus sous contrôle, voici l'équipe qui apportera un soutien économique immédiat aux Américains pendant cette crise économique et nous aidera à reconstruire notre économie encore plus forte que jamais", a écrit Joe Biden dans un communiqué. Janet Yellen, dont la nomination doit encore être confirmée par le Sénat, devrait devenir la première femme à diriger le Trésor après avoir été la première femme à avoir dirigé la Réserve fédérale (Fed).