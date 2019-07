VIDÉO - L'incroyable opération des gardes-côtes américains prenant d'assaut... un sous-marin rempli de drogues

Le trafic de drogue rapporte chaque année près de trois cent milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB d'un pays comme l'Irlande. Pour ces montants, les réseaux sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour exporter leurs marchandises et n'hésitent pas à employer des moyens sophistiqués. Dans une vidéo diffusée jeudi, on peut voir les gardes-côtes américains intercepter un sous-marin avec près de huit tonnes de cocaïne à son bord.





L'opération, spectaculaire, s'est déroulée le 11 juin dernier dans l'océan Pacifique. Selon CNN, de plus en plus de cartels d'Amérique du sud et d'Amérique centrale, utilisent ces semi-submersibles bleus - pour se confondre dans l'eau - particulièrement difficiles à repérer puisqu'ils s'immergent et peuvent détruire ou se débarrasser de leur cargaison en eaux profondes.





Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.