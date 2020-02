États-Unis : des avocats justiciers font sortir des innocents de prison

En 2019, aux États-Unis, 126 détenus ont été relâchés car ils sont déclarés finalement innocents. Ces derniers seraient même 200 000 dans les prisons américaines. Un combat dont se sont emparés deux amis. Avocats, et professeurs de droit, Marc Howard et Marty Tankleff ont créé un groupe d'étudiants en droit dont l'objectif est de sortir les innocents de prison.



