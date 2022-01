États-Unis : Donald Trump déjà en campagne pour la Maison Blanche

Des blagues, des attaques contre l'élite et les médias, beaucoup d'immigration... Sur scène, Donald Trump garde les mêmes recettes. "Et en 2024, on va reprendre la Maison Blanche", a-t-il dit. Avec un nouveau slogan "Save America", l'ancien président se présente en sauveur d'une Amérique ruinée selon ses mots par Joe Biden. "Je savais que Joe Biden serait nul, mais il y avait peu de monde pour imaginer un tel désastre pour notre pays. Avec tout ce qu'ils ont fait, l'inflation, la pire depuis 40 ans, le prix de l'essence plus 50% et les rayons des supermarchés qui sont vides", a-t-il poursuivi en fustigeant l'actuel locataire de la Maison Blanche.