États-Unis : ils acceptent des baisses de salaire

Il y a trois mois, tous les indicateurs étaient au beau fixe aux États-Unis. Le taux de pauvreté était moins élevé qu'en France et le chômage y était au plus bas depuis cinquante ans. Depuis, le marché de l'emploi est complètement sinistré et trois millions de personnes s'inscrivent au chômage chaque semaine. Les Américains vont encore subir longtemps des réductions de salaire.



