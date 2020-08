Etats-Unis : la Californie face au deuxième pire incendie de son histoire

La Californie face à des incendies historiques. L'Etat n'en finit plus de brûler depuis plusieurs jours, des milliers d'hectares partant en fumée malgré la présence de centaines de pompiers sur le terrain. Leur combat risque de durer encore de longues heures : les conditions climatiques jouent en leur défaveur, entre fortes chaleurs et vent incessant.

Le plus grand foyer de la région, le LNU Lightning Complex, situé au nord de San Francisco, est désormais le deuxième incendie le plus dévastateur de l'histoire de la Californie, avec plus de 127.000 hectares détruits. Les 1.400 pompiers sur site ont progressé dans leur lutte contre le feu vendredi et le sinistre était désormais contenu à 15%, contre 7% vendredi matin, selon l'agence californienne de lutte contre les incendies, CalFire. Même s'il a surtout traversé des zones non habitées jusqu'ici, le LNU Complex a déjà détruit 560 bâtiments et causé la mort de 4 personnes. Au total, les feux de cette semaine ont fait au moins 5 morts en Californie.