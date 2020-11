États-Unis : Joe Biden élu président, ce que cela change pour le monde et la France

Sur le plan commercial, l’arrivée de Biden ne changera pas du tout au tout les échanges avec l’Europe et la France. Dans les pas de Donald Trump et son America First, le démocrate souhaite mettre en avant le plus possible les produits fabriqués aux États-Unis. Il souhaite notamment consacrer 400 milliards de dollars aux achats de produits américains par le gouvernement fédéral. Néanmoins, étant plus favorable au libre-échange que Donald Trump, Joe Biden pourrait revenir sur la taxe douanière de certains produits européens, notamment les vins français, qui s’élève à 25% actuellement.