États-Unis : la côte ouest ravagée par les flammes

Lancé sur l'autoroute, nous avançons vers ce mur de fumée à la frontière entre la Californie et le Nevada, frontière coupée en deux par les flammes, impossible d'approcher davantage même les pompiers n'avancent plus. La chaleur est telle qu'elle déstabilise l'atmosphère et crée un orage. Mille deux cents pompiers sont mobilisés, mais la vraie bataille se déroule dans les airs. Pour tenter de contenir ce monstre, les avions et les hélicoptères naviguent à l'aveugle dans la fumée pour larguer du produit retardant.