États-Unis : la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg pourrait bouleverser l'élection présidentielle

Aux États-Unis, la Cour suprême a un énorme influence sur les grandes questions sociétales. Démocrates et républicains se livrent une bataille idéologique redoutable dans cette institution. Un événement risque de rajouter de la tension à une campagne présidentielle qui n'en manque déjà pas. La doyenne des juges, proche des démocrates, est décédée dans la nuit de vendredi à samedi et sa succession tient désormais l'Amérique en haleine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.