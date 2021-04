États-Unis : la vie culturelle et sportive redémarre à New York

La ville de New York renoue avec le bonheur des soirées culturelles et sportives. Retour au stade pour un match de l'équipe de basket de Brooklyn, la meilleure des États-Unis. Pour entrer, il ne faut pas seulement montrer le billet habituel, il faut prouver qu'on est vacciné ou au moins montrer un test négatif au Covid. Une application spéciale a été créée. À l'intérieur, c'est l'ambiance des grands soirs, même si la jauge pour l'instant n'est que de 10%, et que tout le monde doit continuer à porter un masque. Pour faciliter ce retour à la normale, il y a de nombreux lieux où l'on peut faire le test du Covid autour des stades et des salles de spectacle. Le prix du test est d'ailleurs compris dans le prix du billet. Le résultat arrive par e-mail quinze minutes plus tard. S'il est négatif, c'est le sésame pour une sortie.