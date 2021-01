Etats-Unis : le plan de relance XXL de Biden

A quelques jours de son investiture, Joe Biden a annoncé son nouveau plan de relance et en a donné quelques éléments. Pour amadouer les Américains qui n'ont pas voté pour lui, mais aussi pour compenser les impacts de la crise, le futur locataire de la Maison Blanche veut faire "valser les dollars". Son premier objectif est de vacciner au plus vite, quitte à faire appel à des entreprises privées pour accélérer le rythme de vaccination. Son plan de relance de l'économie s'élève donc à 1 900 milliards de dollars et est axé sur l'environnement et la reprise économique. Joe Biden va-t-il augmenter les impôts ? Quelle politique va-t-il mener ?