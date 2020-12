Covid-19 : le futur président américain Joe Biden se fait vacciner en direct

"Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera disponible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter", a dit le futur président, 78 ans, juste après l'injection. Il a remercié "les scientifiques et les gens qui ont rendu cela possible", ainsi que "les travailleurs en première ligne". "De vrais héros", a-t-il lancé, tout en rendant aussi hommage, une fois n'est pas coutume, à l'administration sortante de Donald Trump pour sa contribution dans la mise au point des vaccins.

Joe Biden a aussi prévenu que les premières vaccinations n'étaient "qu'un début". "Cela va prendre du temps", et "entre-temps, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais j'espère que les gens vont écouter les experts", a-t-il ajouté, appelant une fois de plus à porter un masque et à pratiquer la distanciation physique pendant la période des fêtes de fin d'année. "Et si vous n'avez pas besoin de voyager, ne voyagez pas", a-t-il martelé.