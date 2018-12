VIDÉO - Etats-Unis : les images spectaculaires de la tempête de neige Eboni

Au moins six personnes sont décédées dans des accidents provoqués par des intempéries aux Etats-Unis, où des bourrasques de neige, des vents violents et de fortes pluies perturbent les routes et les transports en cette période de fête. Cette tempête de neige, baptisée "Eboni", affecte de larges pans du pays, allant de la région centrale des Grandes plaines au sud-ouest du pays.