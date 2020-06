États-Unis : les méthodes des policiers remises en cause

"La police américaine a un état d’esprit agressif, paramilitaire à cause de la violence des crimes et des armes à feu. On a aussi un problème culturel : le racisme ici remonte au temps de l’esclavage", analyse Darrin Porcher, lui-même afro-américain.

Au fil des ans, dans un pays qui compte plus d’armes que d’habitants, les forces de l’ordre ont reçu un équipement destiné à l’attaque. Les policiers sont entraînés à prendre le contrôle physiquement sur les délinquants, et les formations sont souvent défaillantes, sans aucun standard national. "On a 18.000 agences de police différentes dans ce pays, ce n’est pas comme en France où vous avez la police et la gendarmerie", explique Eli Silverman, professeur de justice criminelle et ancien responsable de formations policières. "Ici chaque unité délivre sa propre formation, elles sont très variées et plus ou moins bonnes."