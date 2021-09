États-Unis : les touristes sont de nouveau les bienvenus

Avant la crise sanitaire, deux millions de Français visitaient chaque année les États-Unis. Un flux totalement interrompu depuis 18 mois. Mais le rêve américain est de nouveau accessible. Cette fois, vous pouvez programmer votre Nouvel An à Las Vegas, vos vacances sur les plages de Floride, ou participer au marathon de New York le 7 novembre.

Les trois coureurs que nous avons rencontrés sont inscrits depuis deux ans. Ils ont créé leur maillot pour l'occasion, leur entraînement du jour prend enfin tout son sens. "Moi j'y croyais, j'étais l'un des seuls. Après les annonces d'hier, on est plus motivés que jamais", s'exprime Michaël Brugeas. Près de 1 000 Français disputeront cette course.

New York est la ville américaine préférée des Français, la plus proposée dans les catalogues de voyage, et aujourd'hui la destination la plus commentée dans un salon dédié aux comités d'entreprise. L'agence Eole Loisirs est spécialisée dans les voyages pour les adolescents. En une journée, elle enregistre déjà 38 nouvelles réservations. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.