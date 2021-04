"Merde, je l'ai tué" : une policière confond son arme à feu avec son taser et ravive les tensions à Minneapolis

BAVURE POLICIÈRE - Alors que le procès du policier qui a étouffé George Floyd en mai dernier, est toujours en cours, un homme noir a été tué à Minneapolis par une policière avant-hier. Une bavure ravivant les tensions dans cette ville encore très marquée par la mort de George Floyd.

L'histoire se répète et la tension monte à Minneapolis. Depuis dimanche soir et malgré le couvre-feu, des centaines de manifestants se sont réunis devant un commissariat de la ville et crient le nom de la victime Daunte Wright. Un jeune afro-américain âgé de 20 ans, abattu par une policière lors d'un banal contrôle routier à Brooklyn Center, près de Minneapolis, dans le nord des États-Unis.

L'affligeante banalité avec laquelle a été tué ce jeune homme ajoute un degré supplémentaire dans la colère. Contrôlé pour un problème de plaque d'immatriculation, la police s'aperçoit qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et décide de l'interpeller. Sur la vidéo prise par la caméra embarquée d'une policière, on voit la voit saisir son arme à feu qu'elle prend pour son taser. Elle crie d'ailleurs le mot "taser" à plusieurs reprises et tire un coup mortel au jeune homme qui décède sur le coup. Puis elle s'exclame très naturellement, "oh merde je lui ai tiré dessus."

Une erreur qui "sonne faux"

La police qualifie sa mort d'"accidentelle" et soutient que Kim Potter, une agente expérimentée, avait confondu son arme de service et son Taser, un pistolet à impulsion électrique censé être moins létal qu'une arme à feu. "Une erreur ? Ça sonne faux, cette agente avait 26 ans de service", a commenté Aubrey Wright, le père de Daunte, la voix entrecoupée de sanglots, interrogé avec son épouse par la chaîne ABC News.

"Un accident" qui ravive la colère dans une ville choquée et meurtrie par le décès de George Floyd le 25 mai 2020 et alors que se déroule le procès de son auteur présumé, le policier Derek Chauvin, accusé de l'avoir tué en restant agenouillé sur son cou pendant près de dix minutes. Sa mort avait déclenché des mois de manifestations et d'émeutes dans tout le pays dénonçant le racisme et la brutalité policière. Si Joe Biden a appelé au calme, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama a, lui, réagi dans un communiqué. Confiant avoir le "cœur lourd", il demande à ce qu'une "enquête complète et transparente" soit faite et appelle à "repenser la police et la sécurité publique dans ce pays".

