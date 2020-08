États-Unis : police sur le qui-vive à Oakland

Trois mois après la mort de George Floyd, la colère flambe à nouveau aux États-Unis après l’apparente bavure dont aurait été victime un père de famille noir de 29 ans, Jacob Blake, touché de 7 balles dans le dos dimanche dernier dans le Wisconsin.



Les affaires s’enchaînant, la police américaine peine à se défaire de cette étiquette raciste, comme à Oakland, près de San Francisco. Après une série de bavures qui a conduit à la mort de trois hommes noirs en 2009, 2010 et 2015, la police de cette ville a entamé une révolution. La défiance est toujours de mise, mais le risque de dérapage a fortement diminué avec des agents mieux formés. Une équipe de Sept à Huit a pu suivre le travail de ses unités sur le qui-vive et très surveillées par la population.



