Etats-Unis : quand la folie des cartes de crédit conduit au surendettement

A la pharmacie, au supermarché ou encore à la station-essence ou au restaurant, chaque enseigne vous permet d'obtenir des points de fidélité via une carte de crédit. Pour les cumuler, il suffit de dépenser. Mitch Malasky est vidéaste et possède plusieurs cartes, une pour chaque enseigne nécessaire à sa consommation quotidienne. Il ne fait aucune dépense sans réfléchir à l'avance et choisit les magasins en fonction de sa possession, ou non, de cartes. A la station-essence où il est allé faire le plein, il explique "récupérer 4% en cash" de ses dépenses sur l'essence. "J'utilise la carte car je viens juste de la recevoir. Je dois dépenser un certain montant durant les premiers mois, pour avoir un maximum de points ensuite", explique-t-il. Au restaurant, ses "bonus sont multipliés par trois".

Lee Hoffman lui, possède donc 47 cartes de crédit : un record. En donnant des conseils sur leur utilisation, il est devenu une référence dans le pays. "J'ai des cartes de toutes les grandes banques et de certaines plus petites. Les banques ont établi de nouvelles règles, et désormais, il est devenu difficile d'en avoir autant. Il fallait éviter aux gens comme moi de gagner un maximum de points", raconte-il. Pour avoir dépensé 25.000 euros en l'espace de 18 mois, Lee Hoffman a pu engranger suffisamment de points pour emmener toute sa famille en voyage en Italie, pour l'équivalent de 10.500 euros. Une autre famille tout aussi chanceuse a pu, quant à elle, visiter 22 pays sans rien dépenser, grâce aux points accumulés au fil du temps sur ses différentes cartes de crédit.

Un retour sur investissement très intéressant, donc. Un bémol cependant : "Vous devez être sûrs d'avoir les moyens de rembourser", explique Mitch Malasky. Car cela peut-être un piège. Aux Etats-Unis, l'argent dépensé n'est pas prélevé sur le compte immédiatement, c'est le client qui choisit l'échéance. De nombreux Américains se retrouvent ainsi pris dans la spirale du surendettement.