États-Unis : que sont devenus les insurgés du Capitole ?

Ce 6 janvier 2021, dans la foule, il y a avait quelques militants d'extrême droite, des complotistes, des suprémacistes blancs, mais aussi monsieur et madame tout le monde et même, dans la vidéo en tête de cet article, un ancien nageur, cinq fois médaillé olympique ou encore cet étudiant en droit de 40 ans. Beaucoup, comme lui, assument leur présence au Capitole. "L'élection de l'an dernier, c'est notre guerre. Et nous allons mener bataille pour nuire le plus possible à la gauche et à tous ceux qui soutiennent cette dictature en place", confie Samson Racioppi au micro de TF1.