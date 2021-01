États-Unis : que va devenir Donald Trump ?

En effet, un procès en destitution pourrait lui interdire à vie de se présenter à l'élection présidentielle. Il devra aussi s'expliquer devant la justice, car tout en étant milliardaire, il n'aurait payé que 650 euros d'impôts en 2016-2017 et rien pendant dix ans. Par ailleurs, l'empire qu'il a bâti dans les casinos et l'immobilier depuis le début des années 80 serait criblé de dettes. On parle de 400 millions d'euros et certaines banques ont annoncé ces derniers jours qu'elles ne voulaient plus de lui comme client.