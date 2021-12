États-Unis : recherche père Noël désespérément

L'entreprise "Hire Santa" est spécialisée dans la location de père Noël pour les magasins ou les particuliers. Son patron Mitch Allen, très occupé malgré les apparences, doit gérer actuellement plus de 200 demandes quotidiennes auxquelles il ne peut faire face. Le covid a aussi des conséquences sur un secteur qui emploie des hommes âgés et en surpoids. "Cette année, on a déjà perdu 335 de nos pères Noël pour diverses raisons, mais beaucoup sont morts du covid. Beaucoup d'autres qui pourraient travailler ne souhaitent pas être en contact du public, car ils sont à risque", dit-il.

Et le manque est tel que les entreprises ne s'intéressent plus seulement au profil classique du père Noël avec un peu d'embonpoint et senior. Elles vont désormais chercher de nouveaux candidats, plus jeunes, plus divers et plus minces. Les salaires ont été augmentés en conséquence, une moyenne de 26 euros de l'heure et jusqu'à 132 pour un père Noël très ressemblant.