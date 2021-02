VIDÉO - Un ancien casino de Donald Trump démoli à la dynamite à Atlantic City

Un spectacle chargé en symbole, moins d'un mois après le départ de Donald Trump de la Maison Blanche. Alors que le président a disparu des radars médiatiques depuis le 20 janvier, il a pu voir à la télévision la destruction d'un de ses premiers projets immobiliers, hors de New York. Le Trump Plaza, un de ses anciens hôtels-casinos à Atlantic City, a été dynamité mercredi à l'aide de 3000 bâtons de dynamite. Premier établissement de l'ancien homme d'affaires dans l'empire du jeu de la côte Est, à l'époque emblématique de sa réussite, le Trump Plaza s'est révélé être un gouffre financier. Il était vide depuis 2014 et peu ou pas entretenu.

