VIDÉO - États-Unis : un chauffeur de camion filme un carambolage géant sur une autoroute enneigée

Sur la vidéo, partagée par un producteur de la chaîne de télévision locale KCTV5 et visionnée plus de 7 millions de fois, on entend distinctement les klaxons au loin avant de voir les véhicules s'encastrent les uns derrière les autres. Les conducteurs auraient été pris de court par la neige devenue verglas près du lieu du carambolage. En quelques jours, plus de 600 accidents dus aux mauvaises conditions climatiques ont été recensés dans l'État du Missouri et l'État voisin de l'Iowa.