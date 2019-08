VIDEO – Etats-Unis : un homme armé d’un fusil d’assaut arrêté dans un supermarché Walmart du Missouri

Malgré ces deux fusillades, le géant américain de la grande distribution ne prévoit pas de cesser de vendre complètement armes à feu et munitions, dont il a déjà restreint l'offre au fil des ans. L'entreprise, qui assure vouloir se consacrer uniquement aux "sportifs et chasseurs", ne vend plus de fusils d'assaut semi-automatiques depuis 2015.