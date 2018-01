VIDÉO - États-Unis : une enseignante critique la hausse de salaire de ses supérieurs... et se fait arrêter la police

La séquence a été filmée par le média local KATC-TV lundi 8 janvier, dans l’enceinte de l’école de la Rene A. Rost Middle School à Abbeville. Deyshia Hargrave, une professeure d’anglais, interpelle le superintendant, Jerome Puyau, sur sa hausse de salaire et dénonce la pratique. "J’ai un sérieux problème avec l’idée que le superintendant ou n’importe quelle personne de pouvoir puisse obtenir quelque augmentation que ce soit", déclare l’enseignante. "Je trouve que c’est du mépris à l’encontre de tous les professeurs, du personnel de la cantine et de tout le staff. Je me demande comment vous pouvez accepter cette hausse de salaire, en sachant que vous prenez cet argent aux professeurs et aux employés", poursuit-elle. Elle est alors interrompue par un coup de marteau d’un des membres du conseil, qui lui demande d’arrêter immédiatement.





Rapidement, un agent de police, travaillant avec l’école, s’approche de la jeune femme pour l’escorter hors du bâtiment. Mais les raisons de la présence du policier ne sont pas claires. A-t-il été missionné par les membres du conseil d’administration ou a-t-il agi à sa propre initiative ? Personne n'a souhaité répondre à la question de nos confrères du New York Times.





C’est dans le couloir, avant de sortir de l'école, que les choses dégénèrent. L’officier plaque Deyshia Hargrave au sol avant de lui passer les menottes. "Mais qu’est-ce que vous faites ?", crie l’enseignante visiblement choquée. "Arrêtez de résister", lui répond le policier, avant de la sortir du bâtiment pour la placer en détention pour"résistance à un agent de police" et "pour être restée dans le bâtiment alors qu’il lui avait été demandée de partir", affirme le procureur.