États-Unis : une reprise galopante de l'épidémie dans certains États

Certains États républicains du sud des États-Unis qui ont trop vite enclenché leur déconfinement font désormais face à une reprise galopante de l'épidémie. Parmi eux, la Floride, qui a très tôt assoupli les mesures sanitaires et semble aujourd'hui en payer les conséquences. Plus de 9 000 cas y ont été recensés pour la journée de vendredi, un chiffre record. De leur côté, certains Etats, comme le Texas, ont décidé de faire machine arrière. Entre reconfinement et déconfinement, les Américains sont divisés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.