VIDÉO - Europa-Park, réélu meilleur parc de loisirs du monde pour la 7e fois

Le parc d'attraction allemand, Europa-Park, le plus populaire d'Europe après Disneyland Paris qui attire chaque année des millions de visiteurs tout près de la frontière avec la France, stimule toujours la curiosité. Dès l'ouverture, les premiers visiteurs sont déjà là, prêts à arpenter les allées de l'un des plus grands parcs d'attractions du monde. De quoi en profiter au maximum en famille, entre amis, et même entre collègues. "On passe un bon moment. On est venu avec le travail, car c'est notre journée annuelle avec notre société", lance un visiteur dans le reportage en tête de cet article.