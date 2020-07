Éventuelle fermeture de la frontière franco-espagnole : l'inquiétude monte au Perthus

À peine un mois après sa réouverture, la frontière franco-espagnole pourrait se refermer. Pour cause, plus de 1 000 cas de coronavirus ont été détectés en quelques jours en Espagne. Une situation qui incite le gouvernement français à ne pas exclure la possibilité d'une nouvelle fermeture. Une éventualité qui inquiète les frontaliers et les vacanciers au Perthus (Pyrénées-Orientales). D'ailleurs, elle pèse déjà sur le tourisme espagnol, et ce, malgré le fait que le passage soit encore libre à la frontière.



