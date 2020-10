Libre, Sophie Pétronin se confie à TF1-LCI : "J'ai toujours été respectée, ils ont pris soin de moi"

Après presque quatre ans de captivité, Sophie Pétronin, âgée de 75 ans et otage au Mali depuis décembre 2016, a été libérée en compagnie de trois autres otages, deux Italiens et l'homme politique malien Soumaïla Cissé. Le tout en échange de la libération de près de 200 djihadistes par les autorités maliennes.

"Plusieurs fois on a cru à une libération. J'étais hors du temps et du l'espace, entre le ciel et la Terre. On a voyagé, on a même quitté le Mali. J'ai beaucoup prié, fait de la relaxation, cherché de l'énergie", ajoute-t-elle avant que son fils, Sébastien Chadaud-Pétronin, ne prenne la parole : "J’ai l’impression de retrouver ma mère presque comme je l’ai laissée." "J’étais comme un enfant, c’est ma mère qui m’a consolé, c’est le monde à l’envers !", confie-t-il encore.