VIDÉO - "Une zone de guerre" : les images de l'aéroport de Kaboul désormais aux mains des talibans

Seuls "des groupes de combattants talibans" en armes sont disséminés pour surveiller l’accès au site. "On a l’impression que c’est un peu une zone de guerre ici, qu’il y a eu une bataille, puisque l’on voit des véhicules, des 4X4 renversés", détaille la journaliste. À quelques pas d’elle, un véhicule blindé qui bloque une voie laisse voir une fenêtre arrière trouée, "apparemment visée par un tir". "Les talibans nous disent que ce sont les Américains qui ont démoli et détruit le matériel avant de partir, mais difficile de vérifier", précise notre envoyée spéciale.

Certains appareils ont en effet bien été mis hors d'usage par les forces américaines : quelque 73 aéronefs ont été "démilitarisés", a indiqué le chef du commandement central de l'armée américaine, le général Kenneth McKenzie, à l'AFP. "Ces appareils ne voleront plus jamais", a-t-il expliqué, affirmant qu'"ils ne pourront être utilisés par personne". Pour s'en assurer, les fenêtres de leurs cockpits ont notamment été brisées et leurs pneus crevés. Environ 70 véhicules blindés MRAP résistant aux mines et 27 véhicules légers Humvee ne sont également plus utilisables.

Sur le sol, derrière les barbelés, on devine aussi des vêtements et sacs étendus çà et là sur une courte étendue de pelouse : "on voit encore des affaires qui appartenaient à ces centaines, ces milliers d’Afghans, qui se sont regroupés là pendant des jours et des jours pour essayer de franchir les portes de l’aéroport pour essayer de monter dans un avion militaire", dans l’espoir de fuir le pays, décrit la journaliste. Depuis le 14 août, ce pont aérien a permis l'évacuation de quelque 123.000 personnes du pays, en grande majorité des Afghans.