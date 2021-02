Exil au soleil : ces Français qui vivent à Dubaï

Dubaï se veut être un îlot de tolérance dans un Moyen-Orient à l'Islam strict. C'est aussi l'un des seuls endroits touristiques où il n'y a ni couvre-feu ni confinement. Une destination où se retrouvent touristes, travailleurs nomades et nouveaux expatriés. Attirés par son climat, ses avantages fiscaux et son style de vie bling-bling. Pour continuer de rester ouvert au monde, Dubaï a lancé une campagne de vaccination massive. D'ici la mi-mars, cinq millions de personnes, la moitié des habitants des Émirats arabes unis, devraient être vaccinées.

Bâti en plein désert en une cinquantaine d'années à peine, Dubaï est devenu une mégalopole aux iles artificielles, aux buildings extravagants et hôtels hors norme où vivent et travaillent trois millions d'habitants. L'Émirat compte 90% d'étrangers sur son sol, dont 25 000 Français. Parmi eux, Tristan Delmas, le manager de l'iconique Burj Al Arab, qui est l'un des hôtels les plus luxueux du monde. Nos équipes y ont aussi rencontré Tanina et Alexandre, un couple d'influenceurs qui se sont installés à Dubaï pour booster leur carrière.