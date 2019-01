VIDÉO - Explosion d'un immeuble en Russie : le bébé retrouvé est "dans un état stable", le bilan passe à 26 morts

Au cœur du drame, un miracle. Au lendemain de l'effondrement d'un immeuble de dix étages dans la ville industrielle de Magnitogorsk, à quelque 1.700 kilomètres à l'est de Moscou, dans les montagnes de l'Oural, les secouristes ont retrouvé un bébé vivant.





Le nourrisson âgé de 10 mois, qui a passé plus de 35 heures sous les décombres dans un froid glacial (autour de - 20°C), respirait correctement mais présentait de graves blessures quand les secouristes l'ont découvert. Pris en charge, il a été hospitalisé et devait subir une série d'examens. Selon le ministère russe de la Santé, l'enfant, qui est actuellement dans un "état extrêmement grave mais stable" et souffre de "graves engelures, d'un traumatisme crânien et de plusieurs fractures aux jambes", sera évacué à Moscou pour y être soigné dans une des meilleures cliniques pour mineurs.





D'autres occupants du bâtiment, soufflé par une explosion de gaz lundi, n'ont pas eu la même chance. Le bilan provisoire était ainsi de 26 morts mercredi.