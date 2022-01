VIDÉO - Explosion dans le Bronx : les images de l'incroyable sauvetage d'une rescapée par les pompiers

Tout juste quatre minutes après l’alerte, des secours s’engouffrent dans une maison de trois étages encore en flammes, dans le Bronx, à New York. Parmi eux, un policier qui porte une caméra sur sa tenue, et dont les images sont à découvrir dans le reportage du 20H de TF1 en tête d’article.

Un incendie s’est déclaré ce mardi 18 janvier dans ce quartier, dix jours après un incendie qui avait fait 17 victimes. Depuis le trottoir, les passants voient une colonne de flammes dévorer la façade de plusieurs maisons, tandis qu’un épais panache de fumée s’étire au-dessus de la rue. Les secours ont été alertés par les cris d’une femme, prisonnière des nombreux débris qui jonchent le sol, au rez-de-chaussée d'une des maisons en train de brûler.

"Sous le canapé, elle est sous le canapé !", s’exclame un habitant. En soulevant le meuble, les secours parviennent à la sauver et l’extirpent du domicile. Blessée, elle sera transportée à l’hôpital. "Je l’ai entendue, je l’ai vue sortir sa main et je savais où elle était", confie un homme.

Cent pompiers sont intervenus pour éteindre l’incendie, sécuriser les lieux et enquêter. La piste principale est celle d’une explosion de gaz, qui a tué une femme de 77 ans et fait huit blessés. Selon la chaîne américaine BNC News, deux personnes sont dans un état grave, et cinq policiers figurent parmi les victimes hospitalisées pour avoir inhalé de la fumée. "Cet événement tragique et effrayant, après le brasier que nous avons vu il y a quelques jours, ne fait qu'accroître la pression sur le Bronx", a déclaré le maire Eric Adams mardi après-midi, rapporte la chaîne.