Explosions à Beyrouth : après la douleur, la colère

A Beyrouth, l'heure est au constat des dégâts. Pour les habitants, c'est toute une vie qui est brisée. En plus des pertes humaines, ils doivent également encaisser les pertes matérielles. Et tous pointent du doigt le gouvernement qui, face à la situation, ne semble pas réagir. La visite d'Emmanuel Macron a davantage attisé la colère. Si bien que des manifestations ont eu lieu sur la Place des Martyrs. Les Libanais veulent du changement. Certains jeunes parlent même de révolution.



