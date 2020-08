Explosions à Beyrouth : équipés de balais et de pelles, les habitants déblaient

A Beyrouth, deux jours après l'explosion, on nettoie toujours les dégâts. Dans les rues, des armées de volontaires équipées de sacs, de balais et de pelles convergent vers les bâtiments les plus touchés. C'est le cas de l'hôpital des Sœurs du Rosaire désormais ravagé et inutilisable. Par ailleurs, le personnel médical est sur le pont depuis la catastrophe. Mais le problème, c'est que le matériel commence à manquer.